Сегодня в Кыргызстане отмечают День национальной литературы

День национальной литературы Кыргызстана отмечается ежегодно 12 декабря начиная с 2011 года по решению правительства страны.

Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза Айтматова, родившегося 12 декабря 1928 года. Его книги переведены на многие языки, по его произведениям снято больше десятка картин, поставлены спектакли и оперные произведения.

Также 12 декабря в 1950 году ушел из жизни народный поэт Алыкул Осмонов. Сегодняшний праздник посвящается и другим выдающимся представителям кыргызской литературы.

Решение о праздновании Дня национальной литературы Кыргызстана, как говорится в официальных документах, было принято в целях сохранения, развития и популяризации произведений кыргызской литературы.

В День национальной литературы особую активность проявляют школы, библиотеки, учреждения культуры. Они организуют специальные акции, посвященные празднику, например, устраивают чтения, проводят викторины, организуют дискуссионные клубы.