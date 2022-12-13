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Бишкекчане получили удовольствие от кыргызско-российского концерта

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- Назгуль Абдыразакова
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12 декабря завершился перекрестный год России и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

По ее данным, торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом.

В церемонии приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов, заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Осинцев и министр культуры и духовного развития Республики Саха Юрий Куприянов.

Алтынбек Максутов поздравил участников церемонии и сказал, что, несмотря на то, что пандемия ввела свои коррективы, в течение трех лет был реализован комплекс культурных мероприятий.

В своем поздравительном выступлении заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Осинцев отметил, что культура играет ключевую роль в укреплении отношений между Россией и Кыргызстаном и развитии сотрудничества во всех сферах.

На гала-концерте выступил Государственный академический русский народный хор имени Митрофана Пятницкого и государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс"

Попурри из танцев из разных регионов России было тепло встречено публикой. Также на концерте выступил кыргызский государственный ансамбль танца "Ак-Марал" имени Нурдина Тугелова.


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URL: https://www.vb.kg/425345
Теги:
концерт, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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