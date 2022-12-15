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Состоялось открытие нового здания управления ГКНБ в Таласской области

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- Асия Канаева
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Сегодня состоялось официальное открытие здания Таласского районного отделения управления ГКНБ по Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя – директор ПС ГКНБ У.Шаршеев, полномочный представитель президента в Таласской области Б.Нарбеков, глава Таласского района Н.Нармырзаев, а также ветераны органов национальной безопасности.

Здание полностью оснащено необходимой современной техникой, условия труда для сотрудников соответствуют требованиям.

Председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Ташиев поздравил сотрудников и напомнил о том, что для сотрудников ГКНБ создаются условия во всех областях и районах Кыргызстана, а им необходимо четко выполнять свои обязанности.


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URL: https://www.vb.kg/425437
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Таласская область
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