Состоялось открытие нового здания управления ГКНБ в Таласской области

Сегодня состоялось официальное открытие здания Таласского районного отделения управления ГКНБ по Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя – директор ПС ГКНБ У.Шаршеев, полномочный представитель президента в Таласской области Б.Нарбеков, глава Таласского района Н.Нармырзаев, а также ветераны органов национальной безопасности.

Здание полностью оснащено необходимой современной техникой, условия труда для сотрудников соответствуют требованиям.

Председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Ташиев поздравил сотрудников и напомнил о том, что для сотрудников ГКНБ создаются условия во всех областях и районах Кыргызстана, а им необходимо четко выполнять свои обязанности.