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МВФ: ГНС существенно улучшил поступление доходов в 2022 году

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- Бермет Таалайбекова
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Исключительные усилия Государственной налоговой службы привели к существенному улучшению собираемости доходов в 2022 году.

Об этом говорится в заключительном заявлении Международного валютного фонда по завершении официального визита персонала МВФ в Кыргызскую Республику.

Ведомство напоминает, что за 11 месяцев 2022 года Государственная налоговая служба собрала 185 млрд 848,9 млн сомов налогов и страховых взносов. Это на 55,8 млрд сомов больше показателя прошлого года.

Перевыполнение плановых показателей по налогам стало возможно благодаря работе по улучшению налогового администрирования, анализу и мониторингу всех отраслей экономики.

Также свои результаты дают проекты цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в том числе внедрение электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин, системы "Сводный пост" по учету товаров в рамках ЕАЭС и др., которые положительно сказались на сокращении теневого сектора экономики и контрабанды товаров


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URL: https://www.vb.kg/425560
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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