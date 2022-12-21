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Количество международных путешествий в Кыргызстане увеличилось на 20%

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- Назгуль Абдыразакова
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Аналитики Aviasales.kg подвели итоги года в тревеле и выяснили, что количество международных путешествий выросло по сравнению с прошлым годом. В этом году кыргызстанцы искали на 53%, а покупали на 20% больше билетов, чем в 2021. Изменения есть и в направлениях путешествий. В 2022 в списке три новые страны – ОАЭ, Таиланд и Германия.

В топ международных направлений текущего года вошли:

Россия

Турция

Казахстан

ОАЭ

Узбекистан

Таиланд

Германия

Первые две позиции списка самых популярных городов, как и в 2021, занимают Москва и Санкт-Петербург. Из новых направлений в списке – Анталья и Казань.

В топ городов по количеству бронирований в 2022 вошли:

Москва

Санкт-Петербург

Стамбул

Новосибирск

Бишкек

Ош

Красноярск

Анталья

Екатеринбург

Казань

Стоимость билетов

В средней стоимости билетов в топовые страны за 2022 год наблюдается небольшое (+6%) повышение. Средняя стоимость билетов в топовые международные направления в прошлом году составляла 32 700 сомов, а в 2022 – 34 700 сомов. Ощутимое снижение цен в этом году у билетов в Россию (-25% от средней стоимости билетов в 2021 году). В 2021 билеты в российские города в среднем стоили 24 000 сомов, а в 2022 – 17 800 сомов.

Внутренние рейсы

В 2022 количество путешествий внутри Кыргызстана увеличилось на 18%. Средний чек по внутренним направлениям повысился на 15% – от 3300 сомов в 2021, до 3800 сомов в 2022 году. В этом году в топе популярных внутренних направлений – Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Тамчы, Баткен.


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URL: https://www.vb.kg/425576
Теги:
Кыргызстан, самолеты, путешествия
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