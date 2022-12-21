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ГНС запустила проект "Паспорт налогоплательщика"

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- Бакыт Басарбек
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в рамках реализации проекта "Электронная карта дислокации субъектов предпринимательства" запустила второй этап – проект "Паспорт налогоплательщика (QR-код)". Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Паспорт налогоплательщика" представляет собой информационную карту субъекта предпринимательства, которая не является налоговой тайной и содержится в QR-коде.

Паспорт размещается сотрудниками территориальных налоговых органов на каждом торговом объекте, где осуществляется экономическая деятельность, в доступном для всеобщего обозрения месте, например, у входа, витрины или кассы.

Сканируя QR-код, размещенный в "Паспорте налогоплательщика", с помощью смартфона можно получить информацию:

– о реквизитах налогоплательщика (наименование или ФИО налогоплательщика),

– ИНН и наличие контрольно-кассовой машины,

– контактные данные ответственного налогового инспектора.

При возникновении спорных вопросов между предпринимателем и потребителем можно напрямую связаться с ответственным налоговым инспектором для урегулирования случаев в рамках компетенции налоговой службы.

"Паспорт налогоплательщика" усилит контроль деятельности предпринимателей со стороны населения и тем самым защитит права потребителей.

Отметим, что внедрение "Паспорта налогоплательщика" как компонента проекта цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым" позволяет совершенствовать налоговое администрирование, улучшить аналитическую работу, а также эффективно выявлять недобросовестных субъектов предпринимательства, занимающихся экономической деятельностью без налоговой регистрации и уплаты налогов.


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URL: https://www.vb.kg/425611
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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