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В Кыргызстане создано Объединение делегатов Первого Народного курултая

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане создано Объединение делегатов Первого Народного курултая КР, которое продолжит работу с населением страны. Об этом редакции vb.kg заявил организатор объединения и один из делегатов республиканского курултая Тилек Усупов.

"Делегаты Первого Народного курултая КР должны понимать, что они были участниками важного исторического события и поэтому должны понимать свою ответственность. Если они думают, что их работа на этом завершилась - два дня посидели, послушали и все, то они глубоко ошибаются. Народ их делегировал, чтобы власти выслушали чаяния народа, но не всем удалось донести их. Поэтому нами было принято решение продолжить эту работу. На нашей площадке мы предлагаем всем делегатам курултая выступить и рассказать то, что они не успели сказать на самом мероприятии. Мы же в свою очередь обязуемся донести их слова до чиновников", - рассказал он.

Кроме этого, Тилек Усупов предложил и остальном жителям страны воспользоваться их колл-центром.

"Все могут приходить и рассказывать о своих проблемах. Мы обязуемся всех выслушать и хоть чем-то помочь. Для начала донесем их проблему посредством СМИ и соцсетей до власть имущих", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/425621
Теги:
курултай, Кыргызстан
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