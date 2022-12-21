Всемирный банк провел для Счетной палаты КР тренинг по процедурам закупок

Сотрудники Счетной палаты Кыргызской Республики 21 декабря приняли участие в тренинге "Процедуры закупок Всемирного банка". Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

"С момента присоединения Кыргызстана ко Всемирному банку в 1992 году, банк профинансировал 148 проектов на общую сумму 2,7 млрд. долларов.

Председатель Счетной палаты КР Алмазбек Акматов, открывая мероприятие, отметил важность сотрудничества высшего органа государственного аудита со Всемирным банком. "Этот тренинг направлен на повышение потенциала сотрудников Центрального аппарата и территориальных подразделений Счетной палаты. Уверен, что полученный опыт и знания позволят нашим специалистам проводить еще более эффективную работу в сфере государственного аудита", - сказал глава СП.

В ходе тренинга была заслушана информация о Группе Всемирного банка и ее программе в Кыргызской Республике, процедуре финансового управления в рамках этой программы. Докладчики выступили с обзором концепции закупок ВБ на 2022 год, также были озвучены методы отбора товаров, работ, консультационных и не консультационных услуг. Кроме того, представители Всемирного банка подробно рассказали о стандартных закупочных документах и оценках предложений на товары и работы.

"Мы организовали этот семинар с целью рассказать о наших текущих проектах в Кыргызстане, а также поделится методами финансового управления и правилами закупок. Подобная практика осуществляется Всемирным банком на ежегодной основе. Мы уверены, что сегодняшний тренинг будет очень полезен для ежедневной практики сотрудников Счетной палаты. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество", - заключила старший специалист по закупкам Всемирного банка Ирина Гончарова".