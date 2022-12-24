В Караколе пройдет крупная туристическая ярмарка

Лучшие ремесленники Кыргызстана представят свои работы на большой туристической ярмарке в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

По ее данным, с 5 по 7 января 2023 года в Караколе пройдет Международная зимняя туристическая ярмарка KARAKOL FAIR. Она традиционно приурочена к новогодним праздникам и проходит в пик зимнего туристического сезона.

Участие в ярмарке подтвердили более 50 лучших ремесленников со всей регионов Кыргызстана, которые привезут свою продукцию. Также в течение всех трех дней будет работать выставка эко-товаров, фудкорт "Этно-вкусно", где можно будет попробовать блюда разных этнических групп, проживающих в Караколе.

В рамках ярмарки на центральной площади города, в фойе и перед Иссык-Кульским драматическим театром имени Касымалы Джантошева запланированы праздничные гуляния, мастер-классы для детей и взрослых, игры и конкурсы. А по вечерам - концертные программы от этнических коллективов Каракола и всей страны.

На пространстве KARAKOL FAIR будут организованы фотозоны, интеллектуальные игровые площадки, праздничные уличные мероприятия. Гастрономическая часть фестиваля включает грандиозное Плов-шоу от лучших мастеров города Ош и рестораторов дестинации Каракол. Готовить его будут из риса, выращенного в Кыргызстане.

Особое место на KARAKOL FAIR займет выставка фотографий и дневников первых путешественников Тянь-Шаня, которая откроет новые страницы в этнографии и антропологии.

Организаторами ярмарки KARAKOL FAIR выступают мэрия Каракола и Дестинация Каракол. Генеральный партнер – ОАО "Фонд поддержки развития туризма в КР".