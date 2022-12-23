Запрет на замену кузова на праворульных авто не противоречит Конституции

На днях Конституционный рассмотрел обращение Акматова Даниэля и Бекешева Дастана о проверке конституционности пункта 541 Правил государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный пункт гласит: Запрещается замена кузова на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого содержания

Конституционный суд отметил, что установление запрета на замену кузова правосторонних транспортных средств было обусловлено конституционно закреплённым требованием особой защиты таких значимых для общества неотчуждаемых благ, как жизнь и здоровье человека.

Поскольку право собственности предполагает не только возможность реализации правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, но и требует от соответствующих лиц выполнения им возложенных законом обязанностей, в том числе с учётом повышенной опасности имущества для окружающих установленный оспариваемой нормой запрет не является ограничением и не нарушает конституционные права граждан.