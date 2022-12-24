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Торага Жогорку Кенеша ознакомился с деятельностью Нацстаткома

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- Назгуль Абдыразакова
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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил Национальный статистический комитет и ознакомился с деятельностью учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, руководитель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов подробно рассказал о проводимой работе, отметив, что ежемесячно издается буклет, отражающий социально-экономическое положение КР.

На встрече с коллективом комитета Торага Нурланбек Шакиев подчеркнул, что статистические данные необходимы для определения пути развития страны, учета имеющихся проблем и достижений.

"Поэтому бесперебойная и слаженная как часы работа сотрудников учреждения очень важна для нашей страны. Необходимо уделить должное внимание специалистам, выполняющим столь сложную и ответственную задачу по обеспечению достоверной и своевременной статистической информации. Несмотря на тяжелую работу в учреждении, зарплаты сотрудников невысокие. И как следствие отмечается низкая вовлеченность молодых кадров в этот сектор", - сказал он.

В связи с этим Нурланбек Шакиев отметил, что он прибыл в Нацстатком, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и пообщаться с работниками комитета. "Мы учтем все озвученные предложения и поднимем их в Жогорку Кенеше с целью оказания содействия в решении проблем в рамках своих полномочий", - отметил Торага.

Вместе с тем Нурланбек Шакиев, отметил, что люди, интересующиеся Кыргызстаном, не только в стране, но и в мире, в первую очередь посещают сайт Нацстаткома. "В эпоху глобализации информация является самым ценным ресурсом. Поэтому необходимо продвигать работу Нацстаткома, являющегося источником ценных сведений о Кыргызстане. Необходимо срочно отремонтировать здание и улучшить условия, созданные для сотрудников", - добавил он.

Кроме того, Торага поблагодарил коллектив Национального статистического комитета за успешное проведение кампании по переписи населения и учету жилищного фонда в Кыргызской Республике. После встречи он посетил библиотеку и рабочие кабинеты учреждения.


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URL: https://www.vb.kg/425695
Теги:
Нацстатком, спикер, Жогорку Кенеш
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