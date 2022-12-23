Мэр Оша: Я не знаком с Камчы Кольбаевым

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов в интервью "Т-Медиа" опроверг какие-либо связи с организованной преступной группой, но в тоже время он подтвердил, что знаком с кримавторитетом Алмазом Бокушевым.

"Я не знаком с Камчы Кольбаевым. Не знаю, откуда взялась информация о нашей с ним связи. В 2014 году в связи с выборами происходили такие вбросы. В институте физкультуры учились многие люди, работавшие потом в политике и на государственной службе, такие как Алмаз Бокушев, Темир Сариев, Мелис Турганбаев, нынешний депутат Таалайбек Масабиров. В 1990-х мы закончили учебу и начали заниматься спортом. В то время мы занимались валютой, скупкой золота и другими работами. Возможно из-за этого всех спортсменов стали причислять к ОПГ, хотя лично я сам не был замешан ни в одном преступлении. Да, мы с Алмазом Бокушевым учились вместе. Чтобы ни случилось встречаемся и общаемся", - сказал мэр Оша.

Жетигенов отметил, что уголовное дело в отношении него прекращено еще год назад. Напомним, в 2021 году Бакытбек Жетигенов был обвинен в попытке насильственного захвата власти.

По версии следствия, члены движения "Эл ынтымагы" и Бакытбек Жетигенов якобы готовили массовые протесты в столице, после которых должен был произойти насильственный захват власти.

"Там произошло недоразумение. Я сам уроженец Чуйской области. Да, ко мне подходили молодые ребята из этого движения с предложением вместе работать. Я согласился, но предупредил, чтобы не очерняли и восхваляли власть. С любым правительством можно сотрудничать, сказал я им. Некоторые политики исказили мои слова и распространили информацию, что чуйская молодёжь вынашивает планы захватить власть. Разумеется, все это не подтвердилось и власти сами в этом убедились. Уголовное дело в отношении меня закрыто", - добавил он.

Напомним, по данным СМИ, в июле 2006 года оперативниками ГУВД Бишкека и МВД были задержаны четверо кыргызстанцев, имеющих отношение к кара-балтинской ОПГ. При въезде в кыргызскую столицу на посту ГАИ в селе Военно-Антоновка был остановлен автомобиль "БМВ–520" с бишкекскими номерами. За рулем находился Бакытбек Жетигенов. В салоне иномарки также находились Алмаз Бокушев, Камчы Кольбаев и некий Т. Сулайманов. Под сиденьем был обнаружен заряженный пистолет Макарова. Причиной задержания водителя и пассажиров как раз и стало оружие. Позднее при обыске в доме у Бокушева найден патрон от ПМ и кобура. Оперативники рассказали, что Бокушев хорошо известен в криминальном мире. В прошлом он мастер спорта по классической борьбе, был судим. По мнению милиционеров, Бокушев возглавлял одну из самых влиятельных в стране ОПГ