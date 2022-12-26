Кыргызская диаспора приготовила плов из узгенского риса для жителей ЛНР

Ростовские диаспоры, в том числе и кыргызская, привезли в ЛНР гумпомощь. Так, члены кыргызской диаспоры приготовили для жителей Северодонецка плов из узгенского риса.

Пришло более тысячи жителей Северодонецка, при этом они признали, что особенностью этой гуманитарной миссии из Ростовской области стало приготовление прямо на улицах города кыргызского плова, попробовать который пришло более тысячи жителей города.

"Мы решили накормить наших военных и жителей Рубежного и Северодонецка настоящим кыргызским пловом, – рассказал президент Ростовской городской кыргызской национальной культурной автономии "Киргизия - Дон" Курманбек Абдылдаев. – Для это мы взяли с собой 25 килограмм узгенского риса, 25 килограмм морковки и 25 килограмм мяса. Привезли с собой настоящие казаны, одноразовые тарелки и ложки, горячие лепёшки и приготовили прямо на улице плов. Жителей было много, мы общались с ними, угощали едой и делали всё, чтобы морально их поддержать".

По словам главы администрации Северодонецка Николая Моргунова, помощь от российских регионов в это непростое время стала очень важной и своевременной для каждого жителя.

"Нет слов, чтобы выразить благодарность за то братское плечо, которое нам подставила России во время проведения специальной военной операции, – отметил он. – Это и военные, и росгвардейцы, и сотрудники МЧС, все те, кто снимал мины, защищал от обстрелов, доставлял всё необходимое, помогал обустроиться. Потом к ним подтянулись и жители со всех регионов нашей большой России – разной веры и национальности, но общие нам по духу и менталитету. Вместе мы обязательно и выстоим, и победим".

Источник: ЮСН