Садыр Жапаров по телефону поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

Садыр Жапаров тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в его ответственной государственной деятельности.

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям дружественные отношения и сотрудничество между двумя народами будут и впредь развиваться, и укрепляться.

В свою очередь президент Азербайджана, поблагодарив Садыра Жапарова за теплые пожелания, пожелал братскому кыргызскому народу мира и процветания.