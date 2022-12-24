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Садыр Жапаров по телефону поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

Садыр Жапаров тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в его ответственной государственной деятельности.

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям дружественные отношения и сотрудничество между двумя народами будут и впредь развиваться, и укрепляться.

В свою очередь президент Азербайджана, поблагодарив Садыра Жапарова за теплые пожелания, пожелал братскому кыргызскому народу мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/425709
Теги:
Азербайджан, Садыр Жапаров, Кыргызстан, поздравление
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