В Оше состоялось заседание расширенного совета Ошской МСЭК

Заседания МСЭК в Оше будут более тщательно и профессионально рассматривать обращения граждан по получению инвалидности. В Оше состоялось заседание расширенного совета Ошской межобластной медико-социальной экспертной комиссии.

В рамках мероприятия рассмотрены обращения граждан, несогласных с решениями межрайонной и городской медико-социальной экспертных комиссий, так как у членов совета есть полномочия изменить или отменить решения указанных комиссий в случае признания их жалоб граждан обоснованными.

Кроме того, рассмотрены обращения граждан в мэрию города Оша о получении инвалидности, так как они затрудняются получить инвалидность через МСЭК.

По итогам мероприятия даны поручения подходить к рассмотрению каждого вопроса индивидуально, с учётом особенностей здоровья каждого гражданина в рамках действующего законодательства.

Районные (межрайонные и городские) медико-социальные экспертные комиссии проводят медико-социальную экспертизу временной и постоянной потери трудоспособности граждан, устанавливают наличие инвалидности, определяют группу инвалидности, причины, сроки и время наступления инвалидности, различные виды социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.