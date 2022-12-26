Глава МВД поставил ряд задач по обеспечению безопасности дорожного движения

26 декабря 2022 года министр внутренних дел Улан Ниязбеков, в ходе онлайн-совещания поставил ряд задач по обеспечению безопасности

дорожного движения, в том числе предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Руководителям и сотрудникам уполномоченных служб:

- принять действенные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах международного и государственного значения, на автодорогах местного значения, соединяющих административные

центры районов, населенных пунктов и других;

- проводить массово-разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения среди служб такси, пешеходов, водителей маршрутных такси на автовокзалах, рынках и у торговых центров;

- активно подключать к решению имеющихся проблем мэров городов, акимов, представителей айыл окмоту и учреждений, отвечающих за дорожную инфраструктуру. Предоставлять информацию об опасных участках дорог в целях устранения проблем, обязать ответственным организациям выполнение таких действий, как очистка дорог для беспрепятственного проезда, установка дорожных знаков и др;

- ни в одном районе или селе не должно быть дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, каждый водитель должен быть

предупрежден о недопустимости превышения скоростного режима, управления автомобилем в нетрезвом виде, необходимо также обращать внимание на техническое состояние автомобилей;

- провести встречи в областях, городах, районах с ответственными представителями общества водителей, ассоциаций пассажирских

автоперевозчиков, выступить с обращениями по радио и телевидению и провести информационно-пропагандистские мероприятия под девизом "Начнем новый год без дорожных происшествий".

"Если руководители ГУОБДД, областных или районных отделов милиции активно не подключатся к проводимым мероприятиям и равнодушно отнесутся к служебным обязанностям, то будут приняты жесткие меры. Требую составить список водителей, которые регулярно выезжают с пассажирами из Бишкека в Иссык-Кульскую, Нарынскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Таласскую и Баткенскую области, открыть на автовокзалах специальные журналы, чтобы разрешать пассажироперевозчикам выезжать только один раз в день.

Категорически запретить совершать две и более поездки в день водителям, которые, с целью извлечения личной выгоды, в погоне за клиентами порой сажаются за руль без сна и отдыха и тем самым создают опасность для жизни пассажиров.

Запретить автоперевозчикам самостоятельно повышать стоимость проезда во избежание возникновения недовольства граждан, запретить перевозить в автомобилях граждан или грузов, сверх установленной нормы.

Повысить уровень информированности водителей и пассажиров о ПДД, проводить работу совместно с представителями налоговых и других служб, бригад такси.

Не нужно ждать поручений руководства МВД по этим направлениям, надо ответственно подходить к работе, предпринимать активные действия и

усиливать меры профилактики.

В период новогодних праздников сотрудники ГУОБДД должны работать в усиленном режиме. Если какие-либо опасные участки дороги останутся без контроля и там зарегистрируют дорожно-транспортное происшествие, то будут приняты строгие меры. Будет дана юридическая оценка их действиям.

В последующем на каждый квадрат, район и регион закрепим ответственных сотрудников и их руководителей" - особенно подчеркнул глава МВД КР.

В настоящее время в Жогорку Кенеш рассматривается проект Закона об утверждении правил организации перевозки граждан. До принятия закона все водители, общественность должны быть должным образом проинформированы.

После принятия закона деятельность транспортных средств, осуществляющих перевозки граждан, включая услуги такси, будет отрегулирована.

С учетом предпринимаемых мер, в целях резкого снижения количества дорожно-транспортных происшествий в 2023 году, предотвращения гибели, травматизма людей, материального ущерба, Главному управлению обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР поручено в кратчайшие сроки разработать программу "Безопасная дорога". Её основной целью является координация и мониторинг ситуации на дорогах станы, обнаружение и предотвращение ПДД с помощью современной электронной цифровой системы.

Недавно с помощью стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД "АвтоУраган" проведена профилактическая работа.

Специальные автомобили были направлены в Ошскую и Джалал-Абадскую области. В результате с помощью системы "АвтоУраган" за короткий срок выявлено около 4 тысяч 500 нарушений, половина автомашин водворены на штрафную стоянку.

Возникла необходимость в кратчайшие сроки разработать программу "Безопасная дорога", включить следующие задачи:

- составление и работа с электронными списками лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения, совершающих дорожно-транспортные происшествия, длительное время не оплачивающих штрафы, занимающихся автомобильным мошенничеством;

- осуществлять активное взаимодействие с министерствами цифрового развития, транспорта и коммуникации, сельского хозяйства, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, экологии, налоговой службы, энергетики и связи. В целях предотвращения ДТП, улучшить сотрудничество с госорганами по получению оперативной информации через систему "Тундук";

- беспрепятственная прямая работа с учреждениями, органами местного самоуправления и компаниями, отвечающими за дорожную инфраструктуру;

- внедрение единой оценочной системы работы, каждого сотрудника, обеспечивающего безопасность дорожного движения.

Для успешной реализации Программы нам необходимо ознакомиться с международным опытом, произвести необходимые материально-технические расчеты и в следующем году перейти на систему "Цифровая безопасность дорожного движения", в последующем реализуем проекты "Безопасный пешеход" и "Регион, соблюдающий все правила".

Подводя итоги онлайн-совещания, Министр выделил ряд важных вопросов. "Каждый милиционер, вне зависимости от знания и должности обязан защищать безопасность общества. Органы внутренних дел преобразовали накопленный за столетие опыт, в современные методы, и сегодня по- новому приступили к обеспечению безопасности страны.

В современном мире мы сталкиваемся с киберугрозами, удаленной организацией преступлений, торговлей наркотиками, призывами к

экстремизму, подстрекательством к терроризму, торговлей людьми подобного рода преступления требуют использования новейших цифровых технологий.

Самое главное, что мы должны предпринять реальные шаги, чтобы заслужить доверие населения. Это наша основная цель. Контактные телефоны "102" должны работают непрерывно, и обратившимся за помощью гражданам необходимо оказать немедленную помощь, никаких недостатков не должно быть" - отметил глава МВД.

В целях предупреждения хулиганства в общественных местах, драк, насильственных действий, краж, краж скота, тяжких и особо тяжких

преступлений следует проводить предупредительные оперативные мероприятия. Для пресечения мошенничества проводить разъяснительные

мероприятия с помощью средств массовой информации. Органы внутренних дел обязаны оказывать услуги гражданам и укреплять взаимодействие с гражданским обществом.

Профилактика преступности, правонарушений, резонансных событий в местах проведения новогодних мероприятий - основное направление деятельности органов внутренних дел в этот период. В предновогодние и выходные дни в начале января следует провести комплексную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

"Наша работа на благо общества будет оценена только в том случае, если мы сможем оправдать надежды граждан, сформировать положительное отношение общества к милиции, показать справедливость сотрудников, точный и умелый подход к порученной работе.

Отмечу, что в рамках вопросов, рассмотренных на сегодняшнем совещании, необходимо четко выполнять поставленные задачи, устранять недостатки, предпринимать срочные действия по разрешению замечаний на местах", - сказал Улан Ниязбеков.

В работе совещания, проведенного в режиме онлайн, приняли участие заместители министра внутренних дел, начальники соответствующих служб ЦА МВД КР, начальники главных управлений, управлений Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нырынской, Иссык -Кульской, Таласской, Чуйской областей, городов Бишкек и Ош.