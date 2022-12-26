85 пожарных машин прибыли в Кыргызстан из Китая. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Урматбек Шамырканов.

"Мы должны были купить 100 автомобилей в Китае. На сегодняшний день из них доставлено 85 единиц. В скором времени ожидается прибытие еще 15. Они оснащены всем необходимым для успешной борьбы с дымом и огнем и спасения людей.

Замминистра также что сообщил, что из России дополнительно предоставлено 40 пожарных машин, и отметил, что 10 из них поступили на склад.