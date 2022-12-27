Состоялась торжественная церемония открытия торгового дома КР в Пакистане

На днях в пакистанском городе Лахор состоялась торжественная церемония открытия торгового дома Кыргызстана с участием чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан Уланбека Тотуяева и председателя Пенджабского совета по инвестициям и торговле Фазил Асиф Джаха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, торговый дом был открыт по инициативе посольства Кыргызстана в Пакистане совместно с представителями бизнес-сообщества страны пребывания в целях продвижения товаров отечественных производителей на рынке Пакистана.

В своей приветственной речи кыргызский посол обозначил, что Пакистан является перспективным направлением для Кыргызстана в развитии экспортно-импортных взаимоотношений, учитывая географическое расположение и уровень двусторонних взаимосвязей. В этой связи с удовлетворением отметил значимость открытия торгового дома в одном из наиболее активных в деловом плане городов Пакистана и выразил уверенность, что в ближайшем будущем путем эффективного взаимодействия уровень товарооборота и в целом торгово-экономических взаимоотношений между Кыргызстаном и Пакистаном выйдет на качественно новый уровень.

В ходе мероприятия был представлен широкий ассортимент производимой в КР продукции, в частности продукты питания, национальные напитки, сувенирные изделия. Кроме этого, были продемонстрированы материалы о туристических и инвестиционных возможностях КР.