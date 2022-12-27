Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

Глава ГКНБ и министр образования вручили детям с инвалидностью подарки

38  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов посетили школу-интернат №21 для слабослышащих и глухих детей в городе Бишкек и вручили подарки к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, Камчыбек Ташиев подарил особенным детям сладости, игрушки и оказал учреждению финансовую помощь. "Согласно ежегодной традиции мы дарим нашим детям удовольствие, праздничное настроение. Мы не пожалеем помощи, которую в силах оказать. Дети – наше будущее, мы должны заботиться о них, пока они повзрослеют. С Новым Годом! Верю, что в наступающем году вас ждёт много успехов", - сказал Ташиев.

Министр образования Уланбек Мамбетакунов от имени министерства подарил школе 3 компьютера и сказал, что государство предпринимает всевозможные усилия для повышения качества и обеспечения доступа к образованию. "Наша главная задача - обеспечить каждому ребенку в стране доступ к образованию. У каждого есть свойственные ему особенности, но все мы имеем одинаковые права. Надеюсь, что Новый год будет благодатным и плодотворным для всех нас. Думаю, что из вас вырастут отличные граждане, которые в будущем внесут вклад в образование и науку Кыргызстана. Пусть 2023-й год станет началом успехов!" - сказал Уланбек Мамбетакунов.

Также Камчыбек Ташиев и Уланбек Мамбетакунов ознакомились с состоянием столовой школы, в которой недавно выполнен капитальный ремонт из специальных средств ГКНБ. За счёт финансовой помощи, выделенной в прошлом году, ремонтируются санитарные узлы школы.

Министерство образования и науки оказывает поддержку учебному заведению, предоставляя учебные материалы, техническое оборудование и компьютеры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425761
Теги:
Камчыбек Ташиев, Министерство образования, Новый год
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  