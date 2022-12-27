Глава ГКНБ и министр образования вручили детям с инвалидностью подарки

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов посетили школу-интернат №21 для слабослышащих и глухих детей в городе Бишкек и вручили подарки к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, Камчыбек Ташиев подарил особенным детям сладости, игрушки и оказал учреждению финансовую помощь. "Согласно ежегодной традиции мы дарим нашим детям удовольствие, праздничное настроение. Мы не пожалеем помощи, которую в силах оказать. Дети – наше будущее, мы должны заботиться о них, пока они повзрослеют. С Новым Годом! Верю, что в наступающем году вас ждёт много успехов", - сказал Ташиев.

Министр образования Уланбек Мамбетакунов от имени министерства подарил школе 3 компьютера и сказал, что государство предпринимает всевозможные усилия для повышения качества и обеспечения доступа к образованию. "Наша главная задача - обеспечить каждому ребенку в стране доступ к образованию. У каждого есть свойственные ему особенности, но все мы имеем одинаковые права. Надеюсь, что Новый год будет благодатным и плодотворным для всех нас. Думаю, что из вас вырастут отличные граждане, которые в будущем внесут вклад в образование и науку Кыргызстана. Пусть 2023-й год станет началом успехов!" - сказал Уланбек Мамбетакунов.

Также Камчыбек Ташиев и Уланбек Мамбетакунов ознакомились с состоянием столовой школы, в которой недавно выполнен капитальный ремонт из специальных средств ГКНБ. За счёт финансовой помощи, выделенной в прошлом году, ремонтируются санитарные узлы школы.

Министерство образования и науки оказывает поддержку учебному заведению, предоставляя учебные материалы, техническое оборудование и компьютеры.