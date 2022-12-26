ГКНБ просит помочь в установлении местонахождения Эмиля Жамгырчиева

В ГКНБ КР предположили, что депутат ЖК КР Эмил Жамгырчиев возможно незаконно пересек государственную границу Кыргызстана и в настоящее время находится на территории иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"30 ноября текущего года на заседании ЖК КР депутатом парламента Жанарбеком Акаевым была озвучена информации о якобы обнаружении аудио и видеозаписывающей аппаратуры в доме и в автомашине депутата Эмиля Жамгырчиева.

В этой связи ГКНБ КР была проведена соответствующая проверка по данному факту, в том числе допрошены депутат ЖК КР Жанарбек Акаев, помощник Эмил Жамгырчиева и другие лица, которые могут обладать информацией по данному инциденту.

При этом, сам депутат ЖК КР Эмил Жамгырчиев неоднократно вызывался в ГКНБ КР для дачи пояснений по существу проводимой проверки, однако по результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий установить его местонахождение и подтвердить факт обнаружения специальной техники не представилось возможным.

Поступающие в ГКНБ КР данные дают основания полагать об отсутствии на территории КР депутата парламента Эмил Жамгырчиева, который возможно незаконно пересек Государственную границу республики и в настоящее время находится на территории иностранного государства.

В этой связи, ГКНБ Кыргызской Республики просит сообщить лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении депутата ЖК КР

Эмиля Жамгырчиева в дежурную часть ГКНБ КР по телефонам: (0312)660475, (0312)626504".