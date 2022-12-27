Утверждены новые формы Единой налоговой декларации

Постановлением кабмина утверждена форма Единой налоговой декларации физического лица, замещающего или занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155) и порядок ее заполнения и представления. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, утверждены классификатор доходов, расходов, имущества и обязательств, параметры сводных сведений о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, положение о порядке изучения и основания проведения анализа сведений, указанных в налоговой декларации государственных и муниципальных служащих, порядок представления информации государственными органами и органами местного самоуправления о государственных и муниципальных служащих.

Кроме этого, Государственная налоговая служба утвердила новые формы Единой налоговой декларации и порядки их заполнения и представления.

В том числе:

– форма Единой налоговой декларации физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100) и порядок ее заполнения и представления;

– форма Единой налоговой декларации организации (FORM STI-101) и порядок ее порядок заполнения и представления;

– форма Единой налоговой декларации физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-102) и порядок ее заполнения и представления;

– форма Заявления о предоставлении социального и/или имущественного вычета (DOC STI-191).

Таким образом, в 2023 году вышеуказанные категории налогоплательщиков будут заполнять и представлять налоговую декларацию в новых утвержденных формах за налоговый период 2022 года.