Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

Утверждены новые формы Единой налоговой декларации

132  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Постановлением кабмина утверждена форма Единой налоговой декларации физического лица, замещающего или занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155) и порядок ее заполнения и представления. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, утверждены классификатор доходов, расходов, имущества и обязательств, параметры сводных сведений о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, положение о порядке изучения и основания проведения анализа сведений, указанных в налоговой декларации государственных и муниципальных служащих, порядок представления информации государственными органами и органами местного самоуправления о государственных и муниципальных служащих.

Кроме этого, Государственная налоговая служба утвердила новые формы Единой налоговой декларации и порядки их заполнения и представления.

В том числе:

– форма Единой налоговой декларации физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100) и порядок ее заполнения и представления;

– форма Единой налоговой декларации организации (FORM STI-101) и порядок ее порядок заполнения и представления;

– форма Единой налоговой декларации физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-102) и порядок ее заполнения и представления;

– форма Заявления о предоставлении социального и/или имущественного вычета (DOC STI-191).

Таким образом, в 2023 году вышеуказанные категории налогоплательщиков будут заполнять и представлять налоговую декларацию в новых утвержденных формах за налоговый период 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425782
Теги:
ГНС, декларация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  