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В Кыргызстане разработали модели ГЧП в сфере дошкольного образования

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В Кыргызстане разработали модели государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования. Такое сотрудничество поможет восстановить инфраструктуру зданий детских садов и улучшить управление дошкольными учреждениями, при участии государства и частных инвесторов. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции руководители Центра ГЧП, ЮНИСЕФ и Министерства образования и науки КР.

Совместная инициатива Центра ГЧП, Министерства образования и науки и Детского фонда ООН по разработке и внедрению механизмов государственно-частного партнерства в сфере развития дошкольного образования позволяет не только улучшить инфраструктуру детских садов по всей республике, но и привлечь частных инвесторов к организации и управлению детскими дошкольными учреждениями.

В сфере дошкольного образования были разработаны такие модели взаимодействия между частным инвестором и государством, которые могут включать строительство, реконструкцию, восстановление инфраструктуры детских садов, а также управление и организацию вариативных форм дошкольного образования.

По словам директора Центра ГЧП Санжара Болотова сфера образования, наряду с другими приоритетными областями развития, охвачена в новой редакции Закона КР "О государственно-частном партнерстве". "Нами разработаны проекты типовых предложений и модели взаимодействия в сфере здравоохранения, образования, энергетике, сельском хозяйстве и многих других. Важно, что закладывается база для долгосрочного и эффективного управления различными проектами от малых до крупных, в которых частные инвесторы через открытые конкурсы могут помочь улучшить и зачастую восстановить с нуля социально-экономические объекты, помочь с управлением и финансированием", - отметил Санжар Болотов.

Реализация подобных проектов исходит из острой необходимости в покрытии дошкольным образованием детей в каждом регионе Кыргызстана.Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Кристин Жольм отметила: "ЮНИСЕФ работает во всем мире, чтобы улучшить жизнь детей. Вложение в развитие детей в раннем возрасте имеет большое значение. Каждый инвестированный доллар оправдывается в семикратном размере. Общественная выгода проявляется в улучшении уровня образования и здравоохранения. Нам важно это понять и признать. Поэтому я приветствую данную инициативу, направленную на привлечение частного сектора в развитие детей раннего возраста через механизм ГЧП, при этом повышая качество образования и равноправный доступ для всех детей. Это вклад в лучшее будущее молодого поколения кыргызстанцев".

Начальник отдела политики дошкольного образования Нурзида Касымова отметила, что ГЧП будет способствовать увеличению охвата детей дошкольным образованием: "Вышло Распоряжение Кабинета Министров КР, согласно которому Министерству образования и науки с Центром ГЧП поручено разработать формы партнерства для реализации проектов по развитию дошкольных учреждений".

Как рассказали участники пресс-конференции пилотный проект будет реализован в селе Таш-Добо (бывшая Воронцовка) Чуйской области в детском саду, который был построен в 1964 году, а с 2000 года незаконно находился в частной собственности. "У нас 6 сел и более 240 тысяч жителей, при этом каждый пятый ребенок в сад не ходит, потому что мест в ближайших работающих учреждениях просто не хватает", - отметил Алмаз Курманбаев спикер Таш Добенского айыл окмоту. "Из-за недостаточного финансирования отремонтировать и запустить детский сад не получается уже несколько лет. Здание рассчитано на 240 детей и это хоть частично, но поможет решить вопрос образования для сельских детей. Поэтому нас большие ожидания от совместной работы с Центром ГЧП. Возможно, при участии предпринимателей и государства получится восстановить много детских садов по всей стране", - добавил Алмаз Курманбаев.


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URL: https://www.vb.kg/425793
Теги:
школа, Кыргызстан
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