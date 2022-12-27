МВД: Ситуация в Нарыне. Ряд сотрудников освобождены и уволены из ОВД

Вчера состоялось онлайн совещание, под руководством министра внутренних дел Улана Ниязбекова, на котором бурно обсуждалась ситуация, сложившаяся в Кочкорском районе, Нарынской области, где местные сотрудники милиции связались с бандитами и стали друзьями, знакомыми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава МВД особенно подчеркнул, что вся Нарынская милиция ответственна за случившееся. Начальник Поселкового отделения милиции, начальник Кочкорского РОВД и все руководители Нарынского УВД закрывали глаза и скрывали происходящее даже при совершении преступлений в отношении кыргызстанцев.

Службой внутренних расследований МВД КР проведено служебное расследование. По результатам которого к дисциплинарным взысканиям привлечены следующие руководители и сотрудники:

- Начальник УВД Нарынской области полковник милиции Джумабеков А.А. освобожден от занимаемой должности;

- Заместителю начальника по досудебному производству полковнику милиции Кудайбердиеву А.К. объявлен строгий выговор;

-Заместителю начальника УВД Нарынской области по службе полковнику милиции Мурзакматову Р.Т. объявлен строгий выговор;

-Заместителю начальника УВД Нарынской области по кадрам полковнику милиции Турпанбаеву М.Т. объявлен строгий выговор;

- Начальник ОУР УВД Нарынской области полковник милиции Усеналиев А.К. освобожден от занимаемой должности;

-Начальнику штаба УВД Нарынской области подполковнику милиции Токтосунову А. объявлен строгий выговор;

- Начальнику ГУУР МВД КР полковнику милиции Акпаров О. объявлен выговор.

УБОП ГУУР МВД КР по Нарынской области:

-Начальник УБОП по Нарынской и Иссык-Кульской области майор милиции Билдебаев А.Б. освобожден от занимаемой должности;

-Старший оперуполномоченный УБОП ГУУР МВД КР подполковник милиции Токтосун уулу Э. освобожден от занимаемой должности;

-Оперуполномоченный УБОП ГУУР МВД КР капитан милиции Асанов Б.А. освобожден от занимаемой должности;

-Оперуполномоченный УБОП ГУУР МВД КР капитан милиции Маратбек уулу А. освобожден от занимаемой должности.

Отдел внутренних расследований по Нарынской области:

-Старший оперуполномоченный ОВР по Нарынской области майор милиции Омоков У. освобожден от занимаемой должности.

ОВД Кочкорского района:

-Начальник РОВД подполковник милиции Абыкеев А.З.- вопрос о пребывании в ОВД будет рассмотрен по результатам судебного рассмотрения;

- Врио заместителя начальника по досудебному производству капитану милиции Эрменову Б.З. объявлен строгий выговор;

-Врио заместителя начальника отдела, он же начальник ОУР Алиев М.З. - вопрос о пребывании в ОВД будет рассмотрен по результатам судебного рассмотрения;

-Врио заместителя начальника отдела, он же начальник СОБ подполковнику милиции Садыбакасову К.К. объявлен строгий выговор;

-Заместителю начальника по кадрам подполковнику милиции Садыровой Н.Б. объявлен строгий выговор;

- Ответственный от руководства на 07.11.2022г, начальник ПОМ капитан милиции Абдыкеев А.М. уволен из ОВД;

-Следователь СС РОВД капитан милиции Капаров А.К. уволен из ОВД;

-УУМ капитан милиции Мурзабек уулу А. уволен из ОВД;

- Оперативный дежурный старший лейтенант милиции Кожокматов З.О. освобожден от занимаемой должности;

-Помощник дежурного прапорщик милиции Иманалиев Ч.Б. освобожден от занимаемой должности.

Таким образом, к дисциплинарной ответственности привлечены 22 сотрудника - 9 сняты с занимаемых должностей, 3 уволены из органов внутренних дел, остальные получили вышеуказанные дисциплинарные взыскания.

Во избежание служебной халатности, преступных проявлений и ущерба общей деятельности органов внутренних дел в ближайшее время будет проведена детальная проверка каждого отдела, управления внутренних дел и ротация кадров.