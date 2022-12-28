В Чуе на основе партнерства будет отремонтирован детский сад на 240 мест

Согласно распоряжению кабмина министерству образования и науки вместе с центром государственно-частного партнерства предписано разработать проекты нормативно-правовых актов, необходимых для введения разных форм ГЧП в сфере образования и науки, в том числе создания и работы дошкольных учреждений. Об этом сообщила начальник отдела политики дошкольного образования Нурзида Касымова 27 декабря на пресс-конференции.

Директор Центра ГЧП Санжар Болотов рассказал: "Закладывается база для долгосрочного и эффективного управления различными проектами от малых до крупных, в которых частные инвесторы через открытые конкурсы могут помочь улучшить и зачастую восстановить с нуля социально-экономические объекты, помочь с управлением и финансированием".

Реализация проектов исходит из острой необходимости в увеличении охвата детей дошкольным образованием. Пилотный проект будет реализован в селе Таш-Дөбө Чуйской области. Глава сельского округа Таш-Дөбө Арзымат Мейманов пояснил: "У нас 6 сел и более 240 тысяч жителей, при этом каждый пятый ребенок в сад не ходит, потому что мест в ближайших работающих учреждениях просто не хватает. Из-за недостаточного финансирования отремонтировать и запустить детский сад не получается уже несколько лет".

Инициатива Центра ГЧП, Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ по разработке и внедрению механизмов государственно-частного партнерства позволит привлечь частных инвесторов к организации и управлению детскими дошкольными учреждениями. Были разработаны модели взаимодействия между частным инвестором и государством, включающие строительство, реконструкцию, восстановление инфраструктуры детских садов, управление и организацию разных форм дошкольного образования.

Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Кристин Жольм отметила: "Каждый инвестированный доллар оправдывается в семикратном размере. Общественная выгода проявляется в улучшении уровня образования и здравоохранения. Нам важно это понять и признать. Поэтому я приветствую данную инициативу, направленную на привлечение частного сектора в развитие детей раннего возраста через механизм ГЧП".