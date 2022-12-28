369 участников лотереи Налоговой службы дисквалифицированы

За нарушение условий лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" 369 участников не будут допущены к третьему розыгрышу лотереи, все накопленные ими ID номера будут аннулированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, такое решение принято Межведомственной наблюдательной комиссией по итогам проверки отсканированных кассовых чеков.

Как напомнает ведомство, согласно подпункту 7.2 условий лотереи, участником лотереи может быть исключительно потребитель (гражданин Кыргызской Республики), достигший 18-летнего возраста, за исключением работников организатора и оператора Лотереи.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О защите прав потребителей", потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли.

В случае если система лотереи выберет ID номер заблокированного участника, то согласно подпункту 12.3 условий лотереи, участник, как не отвечающий требованиям условий, утрачивает право на получение приза.

Напомним, 30 декабря состоится третий розыгрыш стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!". Розыгрыш пройдет в прямом эфире на телеканалах КТРК и Ала-Тоо24 и на страницах ГНС в Facebook и Youtube.

При поддержке бизнес-партнеров будут разыграны однокомнатная квартира в Бишкеке, два электромобиля, 12 штук iPhone 13, 11 смартфонов Samsung, а также 26 единиц различной бытовой техники. Со списоком дисквалифицированных участников можно ознакомиться на сайте ГНС.