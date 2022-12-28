35 % кыргызстанцев назвали человеком года Садыра Жапарова

По мнению подавляющего большинства кыргызстанцев, завершающийся год стал в целом удачным. Об этом сообщает исследовательский центр M-VECTOR.

По его данным, 83 процентов респондентов считают, что год был "хорошим для страны", 88 процентов оценивают год как позитивный для них лично. Противоположной точки зрения – "год получился плохим" - придерживаются 14 процентов , говоря о стране, и 11 процентов - лично о себе.

Обращает на себя внимание отсутствие значимых различий в мнениях различных социально-демографических групп: молодые и пожилые, городские и сельские жители, более образованные и менее образованные – во всех этих группах нет заметных различий в распределении мнений.

Единственное исключение составляют наиболее обеспеченные жители страны: они чаще других считают, что год был неудачным для страны (30 процентов против и 14 процентов в среднем) и для них лично (16 процентов против и 11 процентов в среднем).

Среди наиболее заметных событий года чаще всего, что неудивительно, назывался конфликт в Баткенской области (14% респондентов). Однако, и среди запомнившихся внутриполитических событий позитивные и негативные оказались примерно наравне, а в личных и семейных событиях (которые в сумме упоминались значительно чаще – 46 процентов респондентов), уже заметно преобладание позитива. Внешнеполитические события стали доминирующими лишь для небольшой доли опрошенных.

Какими наиболее важными событиями запомнился вам 2022 год?

Показательно, что и среди опрошенных жителей Баткенской области заметно преобладают те, кто считает завершающийся год "хорошим" как для страны (78 процентов), так и для них лично (80 процентов). Вероятно, личный оптимизм, склонность чаще видеть хорошее, чем плохое, оказываются сильнее даже реальных угроз для жизни.

Человеком года, по мнению 35 процентов опрошенных кыргызстанцев стал президент страны Садыр Жапаров. Значительно реже респонденты называли имена других политиков, деятелей культуры, искусства, спорта и бизнеса. 4 процента кыргызстанцев назвали человеком года Камчыбека Ташиева. По 1 процент респондентов назвали человеком года борцов Айсулуу Тыныбекову и Акжола Махмудова, певцов Мирбека Атабекова и Бекжана Темирхана, депутатов Адахана Мадумарова и Нуржигита Кадырбекова. Некоторые респонденты называли "человеком года" представителей других стран. 3 процента опрошенных отметили Владимира Путина, по 1 проценту назвали "человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Илона Маска.

"Кого из известных деятелей вы можете назвать человеком 2022 года?"

В сравнении с 2021 годом завершающийся год кажется большинству жителей Кыргызстана более удачным как для страны (69 процентов), так и для них лично (7 процент). По всей видимости, отступление на второй план темы пандемии, и позитивные личные/семейные события играют более весомую роль в оценках, чем крупные внешнеполитические конфликты и сложности в отношениях с соседними странами.

По вашему мнению, уходящий 2022 год был лучше, хуже или таким же, как 2021 год?

Еще заметнее оптимизм кыргызстанцев при взгляде в будущее. 78 процентов опрошенных считают, что 2023 год будет лучше, чем 2022 год, для страны, и 83 процента полагают, что наступающий год окажется более удачным для них лично. Доля пессимистов среди респондентов совсем невелика – только 3 процента опрошенных ожидают менее удачного года для страны, и 1 процент полагают, что 2023 год окажется хуже 2022 года лично для них.

Как вы думаете, наступающий 2023 год будет в целом лучше, хуже или таким же, как уходящий 2022 год?

Можно предположить, что такой высокий уровень ожиданий от наступающего года говорит и о том, что в прошедшем году все было неидеально, и респонденты знают, что можно улучшить. Но сегодня они склонны и в прошлом, и в будущем видеть преимущественно позитивные стороны, - говорится в сообщении M-VECTOR.