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Кыргызстанцы могут пожаловаться на произвол ОПГ по телефону доверия ГКНБ

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- Бакыт Басарбек
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Граждане Кыргызстана, ставшие жертвами произвола со стороны криминальных элементов и в случае бездействия правоохранительных органов могут обращаться с соответствующим письменным заявлением или связаться по телефону доверия ГКНБ КР: 0312 660475. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Проведенные органами ГКНБ Кыргызской Республики задержания лиц, причастных к организованным преступным группировкам, а также связанных с ними сотрудников органов внутренних дел, свидетельствуют о фактах злоупотребления должностным положением, бездействия и сокрытие преступлений со стороны отдельных должностных лиц региональных подразделений внутренних дел и надзорных органов.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, согласно возложенных задач, являются органами призванным обеспечивать верховенства закона и единства и укрепления законности, защите законных интересов личности и общества, а также борьба с преступностью.

Указанные обстоятельства негативно отражаются на имидже государственной власти, а также подрывает доверие общественности к руководству страны и сводит на нет усилия по укреплению законности и правопорядка.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, напоминает, что бездействие и халатное отношение должностных лиц местных органов власти к обращениям граждан, сообщивших о преступлениях против личности, собственности и коррупционных проявлениях в органах государственной власти будет расцениваться как пособничество к преступникам, со всеми вытекающими выводами и последствиями", - говорится в обращении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/425806
Теги:
ГКНБ, МВД, ОПГ, Кыргызстан
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