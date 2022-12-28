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Мукомолы КР обещают не повышать стоимость муки с Нового года (видео)

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- Светлана Лаптева
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Представители Ассоциации мукомольных организаций Кыргызстана обещают не повышать стоимость муки, несмотря даже на то, что с 1 января 2023 года поднимается тариф на железнодорожные перевозки и электроэнергию, если правительство пойдет им навстречу и продлит действие нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт зерна и муки на 1 год, а еще лучше на 3 года.

Президент Ассоциации мукомольных организаций Кыргызстана Рустам Жунушов и исполнительный директор ассоциации мукомольных предприятий КР Махмут Султанов рассказали, что данный шаг может предотвратить взлет цен на муку, зерно и корма в КР.

"Сегодня у фермеров нет уверенности, что, если они вырастят, то смогут продать зерно. Был период в 2014 году, когда в стране было 65 мукомольных предприятий. Из-за потока контрабандного ввоза стало не выгодно заниматься переработкой. Предприятия разобрали, продали на металлолом. И фермеры вынуждены за бесценок продавать сортовое зерно. И как результат - накануне пандемии в 2020 году в стране осталось лишь 8 крупных и средних мелькомбинатов.

До пандемии, когда мы оказались на краю, ко всем пришло понимание, что надо заниматься нашей отраслью, что важно иметь в стране свои перерабатывающие мукомольные производства. А до этого мы годами просили снизить НДС и не уничтожать отрасль. В критической ситуации нас услышали: правительство пошло навстречу.

Мы обещали со своей стороны - восстановить производства, дать рабочие места, что и выполнили. Полтора года нулевой ставки НДС, которые правительство, Минсельхоз предоставили в период пандемии позволили реанимировать 23 мукомольных предприятия. Чтобы снова фермеры захотели посеять и вырастить пшеницу нужны стимулы", - сказали мукомолы.

Эксперты уверены, что пришло время подумать о собственной продовольственной безопасности страны. Более подробное интервью с представителями Ассоциации мукомольных организаций Кыргызстана смотрите ниже:


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URL: https://www.vb.kg/425822
Теги:
НДС, мука, Кыргызстан
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