Определены победители и призеры Кубка мэра города Бишкек по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В столице при поддержке Департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью прошел турнир на Кубок мэра города Бишкек по шахматам. В состязаниях приняли участие 280 детей. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней.

Среди девочек до 6 лет призовые места заняли:

1 место - Те София

2 место - Шергалиева Амина

3 место - Чебукова Алиса

Мальчики до 6 лет:

1 место - Суванбеков Тамер

2 место - Мухаммеджанов Умар

3 место - Маратов Дастан

Девочки до 8 лет:

1 место - Канатбекова Асель

2 место - Темирбекова Алия

3 место - Усманова Алисия

Мальчики до 8 лет:

1 место - Бишелдиев Али

2 место - Жуматурду Кутманбек

3 место - Нурбеков Алинур

Девочки до 10 лет:

1 место - Рамисова Аделина

2 место - Аманова Адия

3 место - Сагындыкова Айымбийке

Мальчики до 10 лет:

1 место - Дуйшеналиев Элдар

2 место - Аманов Асад

3 место - Акматжанов Увейс

Девочки до 12 лет:

1 место - Съездбекова Айжан

2 место - Бакытова Алтынай

3 место - Исаева Айнура

Мальчики до 12 лет:

1 место - Ли Батырхан

2 место - Азыранкулов Актилек

3 место -Нуров Байзак

Девочки до 14 лет:

1 место - Абдурахманова Рамина

2 место - Исакова Элина

3 место - Карбозова Аяна

Мальчики до 14 лет:

1 место - Шаршенбеков Эмир

2 место - Пак Аарон

3 место - Курбанбаев Залкар.