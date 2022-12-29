Определены победители и призеры Кубка мэра города Бишкек по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В столице при поддержке Департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью прошел турнир на Кубок мэра города Бишкек по шахматам. В состязаниях приняли участие 280 детей. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней.
Среди девочек до 6 лет призовые места заняли:
1 место - Те София
2 место - Шергалиева Амина
3 место - Чебукова Алиса
Мальчики до 6 лет:
1 место - Суванбеков Тамер
2 место - Мухаммеджанов Умар
3 место - Маратов Дастан
Девочки до 8 лет:
1 место - Канатбекова Асель
2 место - Темирбекова Алия
3 место - Усманова Алисия
Мальчики до 8 лет:
1 место - Бишелдиев Али
2 место - Жуматурду Кутманбек
3 место - Нурбеков Алинур
Девочки до 10 лет:
1 место - Рамисова Аделина
2 место - Аманова Адия
3 место - Сагындыкова Айымбийке
Мальчики до 10 лет:
1 место - Дуйшеналиев Элдар
2 место - Аманов Асад
3 место - Акматжанов Увейс
Девочки до 12 лет:
1 место - Съездбекова Айжан
2 место - Бакытова Алтынай
3 место - Исаева Айнура
Мальчики до 12 лет:
1 место - Ли Батырхан
2 место - Азыранкулов Актилек
3 место -Нуров Байзак
Девочки до 14 лет:
1 место - Абдурахманова Рамина
2 место - Исакова Элина
3 место - Карбозова Аяна
Мальчики до 14 лет:
1 место - Шаршенбеков Эмир
2 место - Пак Аарон
3 место - Курбанбаев Залкар.