Акылбек Жапаров: За 2 года бюджет страны увеличился вдвое

"Была поставлена амбициозная цель - довести ресурсы консолидированного бюджета 2022 года свыше 400,0 млрд сомов. Эта цель достигнута – бюджет по итогам года составит порядка 430 млрд сомов", - сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе итогового заседания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава кабмина отметил, что за 2 года бюджет страны увеличен вдвое.

По словам Жапарова, Международный валютный фонд в своём заявлении по итогам 2022 года указал, что особые усилия официальных налоговых органов привели к значительному улучшению собираемости доходов в этом году.

"Мы увеличили объём налоговых поступлений в бюджет государства. Государственная налоговая служба успешно выполнила свою работу. Никаких новых налогов не вводилось. Таких успехов удалось добиться благодаря фискализации налоговых процедур, правильному управлению макроэкономической политикой и соответствующей денежно-кредитной политикой", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабмина добавил, что в течение 30 лет уклонение от налогов привело к большой коррупции.