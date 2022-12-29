Первая RestPoint для туристов откроется в Кемине

Первая в Кыргызской Республике RestPoint откроется за Кемином, на кольце. Об этом сообщает Фонд поддержки и развития туризма в Кыргызской Республике.

Уже практически завершено строительство здания и благоустройство территории. Здесь посадили маленькие туи. Потом в RestPoint завезут мебель, и она будет готова ко встрече гостей.

RestPoint – это современная версия караван-сарая. Издревле путники во время путешествия по Великому шелковому пути останавливались отдохнуть в таких местах, как Таш-Рабат. И теперь они получают новое звучание и новое исполнение, сохранив при этом свою аутентичность и дух великих кочевников.

RestPoint – это возможность для туристов и путешественников отдохнуть, получить информацию, зарядить гаджеты или электромобиль. Здесь можно будет выпить кофе или принять душ. В каждой RestPoint установят туристический интерактивный дисплей, содержащий всю необходимую для путешественников информацию – о маршрутах и достопримечательностях, зонах отдыха и интересных местах поблизости.

В Кемине, как и во всех точках отдыха, предусмотрены душевые и туалет, в том числе специально оборудованный для ЛОВЗ, намазкана, небольшая кофейня, киоск, где можно купить сувениры, и точки для подключения зарядки. Работать RestPoint будет круглогодично.

Всего в Кыргызстане построят 68 точек отдыха. Первые из них в Таласе, Кара-Куле, Нарыне, Каджи-Сае и Барпы - уже на завершающем этапе.