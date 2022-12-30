В Аламудунском аймаке газифицированы две улицы

В целях снижения загрязнения воздуха и энергосбережения Аламудунский айыл окмоту совместно с населением начали работы по газификации для бытового потребления жителей. Об этом сообщает айыл окмоту.

По его данным, в настоящее время проложена центральная магистраль, газификация доступна на двух улицах села Аламудун - ул.Панфилова и пер.Дальний.

Данное решение было определено на общем собрании жителей, где совместно с айыл окмоту определены улицы и адреса желающих, провести газификацию. Жители данных улиц единогласно выразили желание оплатить 70% от общей суммы, айыл окмоту оплачивает 30% с местного бюджета для данных работ. Затраты составляют более 2,7 млн сом.

"Айыл окмоту продолжает проводить работы по улучшению качества жизни наших жителей. Новая магистраль создала возможность для подключения к газу более 50 дворов. Объект введен в эксплуатацию, часть домовладений уже подключились к газу. Возможно, продолжение данных работ при желании и заявках со стороны других жителей сел аймака, мы это ставим в планы муниципалитета", - отметил глава айыл окмоту Найзабек Кольбаев.