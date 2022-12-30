Погода
$ 85.73 - 86.67
€ 91.45 - 92.45

В Аламудунском аймаке газифицированы две улицы

94  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях снижения загрязнения воздуха и энергосбережения Аламудунский айыл окмоту совместно с населением начали работы по газификации для бытового потребления жителей. Об этом сообщает айыл окмоту.

По его данным, в настоящее время проложена центральная магистраль, газификация доступна на двух улицах села Аламудун - ул.Панфилова и пер.Дальний.

Данное решение было определено на общем собрании жителей, где совместно с айыл окмоту определены улицы и адреса желающих, провести газификацию. Жители данных улиц единогласно выразили желание оплатить 70% от общей суммы, айыл окмоту оплачивает 30% с местного бюджета для данных работ. Затраты составляют более 2,7 млн сом.

"Айыл окмоту продолжает проводить работы по улучшению качества жизни наших жителей. Новая магистраль создала возможность для подключения к газу более 50 дворов. Объект введен в эксплуатацию, часть домовладений уже подключились к газу. Возможно, продолжение данных работ при желании и заявках со стороны других жителей сел аймака, мы это ставим в планы муниципалитета", - отметил глава айыл окмоту Найзабек Кольбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425887
Теги:
Аламудунский район, газ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  