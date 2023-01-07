В Бишкеке пройдет памятный концерт в день рождения Элмирбека Иманалиева

В Бишкеке состоится памятный концерт в день рождения покойного народного артиста Кыргызстана Элмирбека Иманалиева. Об этом сообщает глава общественного фонда "Айтыш" Асылбек Маратов.

Мероприятие пройдет 16 января в 18:00 в национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Справка: Иманалиев Эльмирбек Калилович родился 17 января 1978 года в селе Озгеруш Токтогульского района Джалал-Абадской области. Он обладал разносторонним талантом- был акыном- импровизатором, манасчи, мелодистом и др. Артист скончался 20 апреля 2020 года из-за болезни в возрасте 42 лет.