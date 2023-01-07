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В Бишкеке пройдет памятный концерт в день рождения Элмирбека Иманалиева

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке состоится памятный концерт в день рождения покойного народного артиста Кыргызстана Элмирбека Иманалиева. Об этом сообщает глава общественного фонда "Айтыш" Асылбек Маратов.

Мероприятие пройдет 16 января в 18:00 в национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Справка: Иманалиев Эльмирбек Калилович родился 17 января 1978 года в селе Озгеруш Токтогульского района Джалал-Абадской области. Он обладал разносторонним талантом- был акыном- импровизатором, манасчи, мелодистом и др. Артист скончался 20 апреля 2020 года из-за болезни в возрасте 42 лет.


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URL: https://www.vb.kg/425997
Теги:
концерт, Бишкек
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