Погода
$ 85.83 - 86.70
€ 91.74 - 92.73

В Кочкоре задержали водителя, насмерть сбившего пешехода

174  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан водитель, который насмерть сбил пешехода на автодороге Кочкор - Арал в Нарынской области и скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, ДТП произошло 5 января 2023 года, примерно в 22:15, на 22-м километре вышеназванной автодороги. В результате наезда погиб 35-40-летний гражданин азиатской внешности.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий был задержан 27-летний мужчина автомобиля Schmitz PR 24 (Howo). Водитель задержан и передан Следственной службе для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425998
Теги:
ДТП, задержание, Нарынская область, автонаезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  