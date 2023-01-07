В Кочкоре задержали водителя, насмерть сбившего пешехода

Задержан водитель, который насмерть сбил пешехода на автодороге Кочкор - Арал в Нарынской области и скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, ДТП произошло 5 января 2023 года, примерно в 22:15, на 22-м километре вышеназванной автодороги. В результате наезда погиб 35-40-летний гражданин азиатской внешности.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий был задержан 27-летний мужчина автомобиля Schmitz PR 24 (Howo). Водитель задержан и передан Следственной службе для дальнейшего разбирательства.