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Придется многое менять в жизни. Гороскоп с 16 по 22 января

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Наиболее значимые астрологические события этой зимы состоятся на предстоящей неделе. Меркурий завершает ретроградное движение 18 января и начинает прямое движение. Солнце переходит 20 января в зодиакальное созвездие Водолей. А самым главным событием станет начало Года Чёрного Водяного Кролика. В свои права Кролик вступит в ночь с 21 на 22 января, в Новолуние. Это событие состоится 22 января в 2 часа 53 минуты бишкекского времени. В это время важно мечтать, загадывать желания и строить планы на весь год Кролика.

Овен – предстоит многое переосмыслить, поменять стратегию, а возможно и цели, благодаря чему вы сможете прийти у успеху, в том числе и в карьере. Начнут решаться вопросы, которые тянулись с прошлого года, состоятся встречи с важными людьми, которые также предопределят будущее карьеры. Возможно получение долгожданных документов, а также доходов, что решит вопросы с долгами и оплаты важных платежей. Возможны поездки, а также получение долгожданных сообщений.

Телец - неопределённость развеют полученные известия. Некоторые из них заставят пересмотреть свои планы, но все эти преобразования пойдут во благо. Появятся новые идеи, новые цели, что позволит изменить жизнь к лучшему. Удастся совершить поездки, решить вопросы с учёбой, поставкой товара. Наступление года Кролика обозначит новые горизонты в карьере, а также поможет в создании новых источников доходов. Год Кролика, который наступит в ночь с 21 на 22 января принесёт символичные доходы. которые лягут в основу благополучия.

Близнецы – иной отношение к финансам позволит разобраться с тратами, возникшими долгами, а также отыскать новые возможности для пополнения казны. Возможно прежние подходы исчерпали себя и дабы удержаться на плаву необходимо осваивать что-то новое. С приходом года Кролика вы больше времени начнётся уделять саморазвитию, обучению, а также общению. Уже в конце этой недели начнёт расширяться круг общения. в том числе и благодаря поездкам.

Рак – люди из вашего окружения озадачат непростыми предложениями, поскольку придётся многое менять в жизни, но с другой стороны это станет новой ступенькой вашего развития. Новые деловые проекты, пересмотр прежних приоритетов позволят достичь более ощутимых результатов. Важный разговор с партнёром по браку окажут положительное влияние на дальнейшие отношения. В первый день года Кролика, 22 января, совершите пусть и символическую покупку. Она положит начало более значимым приобретениям. Хорошим знаком для вас станет получение денег в этот день.

Лев – гораздо легче будет справиться с делами, которые долгое время не удавалось решить. Возможно получение и долгожданного ответа руководства и влиятельных людей, благодаря чему удастся продвинуться по карьерной лестнице, получить долгожданные документы. Прогресс в делах снизит уровень тревожности, а потому и самочувствие улучшится. Начало года Кролика ознаменуется важными перестановками в кругу вашего общения.

Дева – подвернётся возможность выступить на значимом мероприятии, представив свои идеи и проекты. Несмотря на возражение отдельных личностей, ваши идеи будут услышаны и поддержаны. Состоятся отложенные поездки, а также устроятся свидания, на которых также удастся прояснить будущее отношений. В конце недели начинается год Кролика. Посвятите выходные дни отдыху, восстановлению здоровья, а также планированию профессиональной деятельности. Вам предстоит покорять новые вершины в карьере, а для этого понадобятся силы.

Весы – многое будет по силам поменять в доме. Что-то будет сделано уже на этой неделе, а что-то удастся начать, а затем продолжить осуществлять в течение ближайших месяцев. Удачны крупные покупки, вложения в недвижимость, а также в развитие собственного дела. Год Кролика, который начнётся в ночь с 21 на 22 января, вдохновит вас на оригинальные проекты, а также романтические признания. Идеи, возникшие в течение выходных дней, исполнятся в течение года.

Скорпион – состоятся отложенные встречи, придут долгожданные сообщения, а также различные посылки, но пока вы находились в ожидании встреч и сообщений, многое поменялось и у вас появились новые идеи, планы. Сменив цели, вы сумеете достичь гораздо большего. Наступление года Кролика, которое состоится в эти выходные дни, вам лучше всего провести в домашней, уютной обстановке. После непродолжительных споров, вы сумеете достичь понимания в доме, а при поддержке домочадцев в течение года вы достигнете более значимых результатов.

Стрелец – с удвоенной силой взявшись за дела, а возможно и поиск новой работы, вы добьётесь успеха в самом ближайшем времени, увеличив при этом доходы. Возможно и получение оплаты за уже проделанную работу. Наступление года Кролика в ночь с 21 на 22 января изменит ритм жизни. Появится больше общения, поездок и различного рода встреч. Возможно появление как новых знакомых в вашем окружении, так и возобновление общения, позволив исправить ошибки, допущенные в прошлом.

Козерог – возникшие идеи могут вступать в противоречие с прежними планами, но ничто не вечно и обновление в жизненной стратегии пойдёт на пользу. Претворяя в жизнь новые планы, вы сумеете достичь весомых результатов в бизнесе, учёбе, а также приятно удивить любимого человека. Год Кролика встречайте с новыми покупками, которые лучше всего совершить 22 января. Обновления привлекут к вам финансовые потоки. Возможны уже символические доходы и в первый день года Кролика.

Водолей – значимую поддержку окажут домочадцы, а также хорошие знакомые. Они подадут интересную мысль, которая станет ключевой в решении накопившихся вопросов и задач, как на работе, так и дома. Свободного времени будет достаточно и его лучше всего посвятить отдыху, восстановлению здоровью. Уже с 22 января, когда год Кролика вступит в свои права, ритм жизни существенно изменится. Станет больше поездок, общения и встреч.

Рыбы – пересмотр жизненных приоритетов существенно поменяет и круг вашего общения. Новые цели будут требовать новых знаний, которые и придут к вам вместе с появлением новых действующих лиц в вашем окружении. С прежними знакомыми, а также близкими людьми вы также начнёте выстраивать отношения на других принципах, что пойдёт на пользу отношениям. Встречая год Кролика, больше мечтайте, стройте на планы на год вперёд и отдыхайте, восстанавливая здоровье и набираясь сил для новых достижений.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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