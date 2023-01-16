Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло на юге Кыргызстана

15 января в 04:32:15 в Кыргызстане произошло землетрясение с силой в эпицентре 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, очаг землетрясения располагается: на территории Кыргызстана, на северных склонах Алайского хребта, 5 км от села Бар-Дебе, 27 км от села Кара-Киндик,28 км от села Сары-Таш, 32 км от села Арча-Булак, 70 км к востоку от села Ачык-Суу, 123 км от города Оша.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селе Бар-Дебе 3,5 балла, в селе Кара-Киндик 2,5 балла.