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Задержаны налетчики, совершившие дерзкое разбойное нападение в селе Манас

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- Бермет Таалайбекова
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6 января в 03.45 часов двое лиц в масках, вооружившись ножами, ворвались в магазин "Манас-Сити", расположенный в селе Манас Сокулукского района, где напали на охранника магазина К.У., 1961 г.р., и, угрожая ножом К.Ш., 1993 г.р., завладели телефоном марки "Редми Нот-10" и скрылись с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 ("Разбой") УК КР.

В ходе проведения комплекса следственно-оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района задержаны граждане Ш.Т., 2005 г.р., К.А., 2004 г.р., Б.Г., 1996 г.р., они водворены в ИВС. Сокулукским районным судом подозреваемые взяты под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426266
Теги:
задержание, разбой, Чуйская область
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