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Посол поблагодарил сотрудников милиции КР за возвращение утерянных вещей

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- Назгуль Абдыразакова
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Дипломат поблагодарил сотрудников отдела на воздушном транспорте ГУВД Чуйской области за добросовестный труд. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, на имя министра внутренних дел Улана Ниязбекова поступило благодарственное письмо, где отмечается, что ответственное и добросовестное отношение сотрудников милиции к своей работе действительно заслуживают уважения и восхищения.

В своем письме высокопоставленный дипломатический работник, имеющий ранг посла, сообщает, что в декабре 2022 года в зале ожидания Международного аэропорта "Манас" при вылете рейсом турецких авиалиний обронил барсетку, в которой находились паспорт (ID-карта) и ценные вещи.

Дипломат отмечает, что намеревался обратиться по данному поводу в правоохранительные органы, однако через два дня через приемную МВД с ним связался инспектор дежурный отдела на воздушном транспорте по обслуживанию аэропорта "Манас" Службы общественной безопасности ГУВД Чуйской области.

Как выяснилось, инспектор дежурный отдела на воздушном транспорте СОБ ГУВД Чуйской области майор милиции Б.Жеентороев сообщил дипломату, что упомянутая пропажа нашлась, а затем лично передал барсетку с ее содержимым в целости и сохранности его родственникам.

Автор письма выражает глубокую благодарность майору милиции Б.Жеентороеву и всему личному составу отдела на воздушном транспорте по обслуживанию аэропорта "Манас" (СОБ ОВТО), а также просит рассмотреть возможность поощрения за профессионализм и высокие моральные качества.


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URL: https://www.vb.kg/426276
Теги:
Добро, Кыргызстан, Помощь, посол, милиция
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