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Более 600 детей Баткенской области получили подарки от россиян

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- Светлана Лаптева
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На днях в Баткенскую область прибыл подарок из Свердловской области РФ - более 600 зимних курток для мальчиков и девочек и детских одеял направлено жителям Баткенской области в дар от Свердловской области к Новому 2023 году.

Организаторами акции выступили Центр развития национально-культурных организаций и поддержки мигрантов "Наш дом", некоммерческая организация "Фонд губернаторских программ Свердловской области" и Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге.

"Наш регион активно сотрудничает с Кыргызстаном по многим направлениям. Для нас огромная радость начать год с реализации такого доброго проекта и передать детям небольшие новогодние подарки. Пусть их согревает частичка уральской души, а в сердцах живет мир и дружба наших братских народов", – отмечает директор Центра "Наш дом" Назим Гасанов.

Отмечается, что все отправленные детские вещи произведены уральскими предприятиями и соответствуют международным стандартам качества продукции для детей.

В свою очередь Генконсул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов отметил, подобные проекты носят знаковый характер.

"Это очень добрая и искренняя акция. Мы убеждены, что стремление дарить радость детям не имеет ни государственных границ, ни национальных различий. Наши народы связывают крепкие узы дружбы и общей истории, и мы выражаем нашу глубокую признательность Свердловской области за их сохранение и укрепление" – отмечает дипломат.

Также отметим, что буквально накануне нового года, 18 декабря – в Международный день мигранта, АНО "Наш дом" совместно с СООО "Кыргызстан-Урал" кыргызской диаспоры провели круглый стол на тему "Безопасная миграция". Мероприятие было реализовано при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области.

Почетными гостями круглого стола стали Консул Генконсульства Кыргызстана в г. Екатеринбурге Санжар Танирбай уулу, начальник отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области И.Ю. Падерин и Заместитель главы - руководитель аппарата администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга Л.Д. Белоблоцкая.

В рамках мероприятия выступили юристы по миграционным вопросам и специалисты в сфере социально-культурной адаптации мигрантов в Свердловской области. Также прошли консультации иностранных граждан по миграционному законодательству.

По итогам круглого стола запланирован ряд мероприятий по социально-культурной адаптации и оказанию юридической помощи иностранным гражданам.


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URL: https://www.vb.kg/426297
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, дети, Россия, Кыргызстан
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