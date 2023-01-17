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Легальность и качество товаров можно проверить через приложение "Текшер"

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанцы могут самостоятельно проверить легальность и качество товаров посредством мобильного приложения "Текшер". Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, приложение "Текшер", запущенное Государственной налоговой службой совместно с национальным оператором маркировки товаров – ЗАО "Альфа Телеком", даст возможность вести народный контроль и бороться с производством и реализацией некачественных товаров.

Для проверки необходимо скачать приложение "Текшер" и просканировать код маркировки, размещенный на упаковке товара. В случае выявления каких-либо нарушений или некачественного товара можно подать жалобу непосредственно через данное приложение. Сотрудники налоговых органов проведут соответствующие контрольные мероприятия. При этом граждане, подавшие жалобу, смогут отслеживать, на какой стадии находится их обращение, а также ознакомиться с итогами контрольных мероприятий.

Посредством сканирования кода маркировки через приложение "Текшер" можно получить детальную информацию о продукции, в том числе полное наименование товара, товарный знак/бренд, информацию о производителе товара и стране его происхождения, вид документа, подтверждающего соответствие товара и др.

Напомним, что обязательной маркировке средствами идентификации подлежат алкогольная и табачная продукции.

Код маркировки позволяет обеспечить прослеживаемость каждой единицы маркированной продукции от производителя или импортера до конечного потребителя, в целях защиты потребителей от нелегальной и контрафактной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/426314
Теги:
ГНС, Кыргызстан, товары
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