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В организации здравоохранения поставлены новые рентген-аппараты

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях улучшения материально-технического оснащения организаций здравоохранения, повышения качества проведения диагностических процедур в декабре 2022 года закуплены 96 рентген-аппаратов. По линии Азиатского Банка Развития (АБР) организации здравоохранения республики получили 44 рентген-аппарата (20 стационарных и 24 портативных) и на средства Глобального Фонда через ПРООН поставлены 52 аппарата (30 стационарных, 22 портативных). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Национальный госпиталь является третичной организацией куда с разными показаниями обращаются жители со всех регионов. У нас было 8 рентгенов, многие уже устарели и часто выходили из строя. Нам передали 10 аппаратов, благодаря которым мы обновили свое материально-техническое оснащение. Портативные рентгены передали в отделения травматологии, реанимаций куда поступают экстренные пациенты, а стационарные рентген-аппараты сейчас устанавливаются в отделениях. Это все улучшает качество оказания медпомощи пациентам", - отметил Токтобай Маанаев, главный врач Национального госпиталя.

"Рентген-аппараты распределены в организации здравоохранения, где отсутствовало или вышло из строя оборудование. На сегодня во всех областях идет процесс инсталляции оборудования" - говорится в сообщении Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/426321
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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