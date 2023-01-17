В организации здравоохранения поставлены новые рентген-аппараты

В целях улучшения материально-технического оснащения организаций здравоохранения, повышения качества проведения диагностических процедур в декабре 2022 года закуплены 96 рентген-аппаратов. По линии Азиатского Банка Развития (АБР) организации здравоохранения республики получили 44 рентген-аппарата (20 стационарных и 24 портативных) и на средства Глобального Фонда через ПРООН поставлены 52 аппарата (30 стационарных, 22 портативных). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Национальный госпиталь является третичной организацией куда с разными показаниями обращаются жители со всех регионов. У нас было 8 рентгенов, многие уже устарели и часто выходили из строя. Нам передали 10 аппаратов, благодаря которым мы обновили свое материально-техническое оснащение. Портативные рентгены передали в отделения травматологии, реанимаций куда поступают экстренные пациенты, а стационарные рентген-аппараты сейчас устанавливаются в отделениях. Это все улучшает качество оказания медпомощи пациентам", - отметил Токтобай Маанаев, главный врач Национального госпиталя.

"Рентген-аппараты распределены в организации здравоохранения, где отсутствовало или вышло из строя оборудование. На сегодня во всех областях идет процесс инсталляции оборудования" - говорится в сообщении Минздрава.