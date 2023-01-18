В Кыргызстане заработала горячая линия "114"

Министерство юстиции совместно с ПРООН в рамках инициативы Европейского союза и ООН "Луч света" запустили "Горячую линию 114". Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, горячая линия позволит получить быструю и бесплатную юридическую помощь всем группам населения, в том числе пострадавшим от сексуального гендерного насилия, а также при необходимости позволит перенаправлять в соответствующие службы. Доступ к качественным государственным услугам, ориентированный на пострадавших и простых граждан, имеет решающее значение для усиления защиты и безопасности пострадавших и предотвращения повторяющихся циклов насилия.