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Первый этап национальной олимпиады начнётся 21 января

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- Назгуль Абдыразакова
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Первый этап Национальной олимпиады по биологии, информатике, математике, физике и химии начнётся 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, Национальная олимпиада будет проведена в четыре этапа:

I этап – январь (в онлайн-режиме),

II этап – февраль (в онлайн-режиме),

III этап – март (в оффлайн-режиме),

IV этап – апрель (в оффлайн-режиме).

Министерство образования и науки проводит Национальную олимпиаду для определения способных школьников, повышения уровня знаний, проявления творческих талантов, формирования интереса к научно-исследовательской работе, а также для формирования и подготовки команды Кыргызской Республики для участия в международных олимпиадах по биологии, информатике, математике, физике и химии.

В Национальной олимпиаде могут участвовать желающие, независимо от класса в школе. Для этого учащиеся должны пройти электронную регистрацию.

Также учащимся предоставляется возможность участвовать в Национальной олимпиаде и республиканской олимпиаде.

I этап олимпиады проводится по графику.


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URL: https://www.vb.kg/426348
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан
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