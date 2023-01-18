Первый этап национальной олимпиады начнётся 21 января

Первый этап Национальной олимпиады по биологии, информатике, математике, физике и химии начнётся 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
По ее данным, Национальная олимпиада будет проведена в четыре этапа:
I этап – январь (в онлайн-режиме),
II этап – февраль (в онлайн-режиме),
III этап – март (в оффлайн-режиме),
IV этап – апрель (в оффлайн-режиме).
Министерство образования и науки проводит Национальную олимпиаду для определения способных школьников, повышения уровня знаний, проявления творческих талантов, формирования интереса к научно-исследовательской работе, а также для формирования и подготовки команды Кыргызской Республики для участия в международных олимпиадах по биологии, информатике, математике, физике и химии.
В Национальной олимпиаде могут участвовать желающие, независимо от класса в школе. Для этого учащиеся должны пройти электронную регистрацию.
Также учащимся предоставляется возможность участвовать в Национальной олимпиаде и республиканской олимпиаде.
I этап олимпиады проводится по графику.