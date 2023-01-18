Первый этап национальной олимпиады начнётся 21 января

Первый этап Национальной олимпиады по биологии, информатике, математике, физике и химии начнётся 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, Национальная олимпиада будет проведена в четыре этапа:

I этап – январь (в онлайн-режиме),

II этап – февраль (в онлайн-режиме),

III этап – март (в оффлайн-режиме),

IV этап – апрель (в оффлайн-режиме).

Министерство образования и науки проводит Национальную олимпиаду для определения способных школьников, повышения уровня знаний, проявления творческих талантов, формирования интереса к научно-исследовательской работе, а также для формирования и подготовки команды Кыргызской Республики для участия в международных олимпиадах по биологии, информатике, математике, физике и химии.

В Национальной олимпиаде могут участвовать желающие, независимо от класса в школе. Для этого учащиеся должны пройти электронную регистрацию.

Также учащимся предоставляется возможность участвовать в Национальной олимпиаде и республиканской олимпиаде.

I этап олимпиады проводится по графику.