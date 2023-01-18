В Москве задержаны члены ОПГ из КР вымогавшие деньги у соотечественников

Накануне обезврежена организованная преступная группа из числа граждан Кыргызстана, которые занимались похищением человека и вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 11 января 2023 года примерно в 02.00 часов на территории города Москвы, четверо неизвестных насильно посадили гражданина Кыргызстана в автомобиль, где избили и забрали денежные средства и другие вещи, далее, угрожая убийством, злоумышленники потребовали передачу денежных средств в размере 100 000 рублей.

Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по району Бибирево города Москвы. Бутырским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 126 (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений) и ч.2 статьи 163 (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) УК РФ.

В рамках возбужденного уголовного дело проведены оперативные мероприятия. В результате принятых мер установлена

и задержана организованная преступная группа, из числа граждан Кыргызской Республики.

Задержаны четверо граждан, подозреваемые в совершении преступления:

1. Ж.А. (он же Э.А.), 1992 года рождения, по кличке "Аза большой",

уроженец Базар-Коргонского района;

2. О. уулу Э., 1992 года рождения, уроженец Базар-Коргонского района;

3. С.А., 1988 года рождения, уроженец Лейлекского района;

4. Ж.Н., 1998 года рождения, уроженец Таласского района.

В ходе проведенного обыска у одного из подозреваемых обнаружен и изъят нож и предмет конструктивно схожий с пистолетом.

МВД просит граждан Кыргызстана, потерпевших от противоправных действий вышеуказанных лиц, просим обратиться в Представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации по номеру +7 926 890-87-00. Анонимность гарантируется.