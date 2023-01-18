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В Таш-Кумыре за поборы с сотрудников задержаны руководители cлужбы охраны

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- Бакыт Басарбек
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За систематические поборы с личного состава задержаны руководители отдела службы охраны города Таш-Кумыра. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"На основании оперативной информации о незаконных действиях в отделе охраны города Таш-Кумыра службой внутренних расследований МВД КР (СВР МВД КР) проведены специальные оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе проверки и расследования установлено, что начальник отделения охраны города Таш-Кумыра службы охраны МВД КР майор милиции Н.С. и заместитель командира взвода прапорщик милиции С.Т. систематически вымогали денежные средства у личного состава. Факт вымогательства подтвердили ряд сотрудников отделения охраны г. Таш-Кумыра.

По данному факту следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по статье 342 ("Получение взятки") УК КР, проводятся следственные мероприятия.

При осуществлении дальнейшей работы на территории Джалал-Абадской области сотрудники СВР МВД КР задержали начальника отделения охраны города Таш-Кумыра службы охраны МВД КР Н.С. и заместитель командира взвода С.Т, которые были доставлены в следственную службу МВД.

В последующем подозреваемые в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Мера пресечения будет определена в ближайшее время.

Для установления всех обстоятельств дела продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/426359
Теги:
Джалал-Абадская область, поборы, взятка, Кыргызстан, МВД
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