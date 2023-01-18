В НЭСК предупредили о кратковременных отключениях электроэнергии

В связи с сильными холодами значительно возросло потребление электроэнергии. Это приводит к чрезмерной нагрузке на электросетевое оборудование. Во избежание крупных аварий и выхода из строя энергооборудования производятся разгрузочные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "НЭСК".

"Ранее не представлялось возможным сообщать, в каком районе и в какое время будет высокое потребление электроэнергии. Однако, проанализировав отключения, связанные с перегрузами за последние сутки, можно определить, на каких участках ожидаются перегрузы и кратковременные отключения. О возможных кратковременных отключениях районные электрические сети будут информировать абонентов.

В связи с аномальными холодами ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" принимает ряд следующих мер:

- организованы дежурства руководства компании центрального аппарата, руководителей всех филиалов, а также ответственных специалистов;

- организованы дополнительные ночные дежурства персонала на объектах;

- на случай внештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения;

- ремонтные бригады обеспечены автотранспортными средствами, необходимыми запасными частями.

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" призывает население отнестись с пониманием к текущей ситуации и бережно относиться к потреблению электрической энергии во избежание возникновения внештатных ситуаций".