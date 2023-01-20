Спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву коммунисты напомнили про гитлеровский фашизм

Координационный Совет народного движения "За Союз и братство народов!" и ЦК Коммунистической партии Кыргызстана во главе с Кларой Ажибековой выступили с обращением к по поводу законопроекта о реабилитации всех "жертв сталинских репрессий" 1918-1953 годов. Свое обращение активисты и члены партии направили президенту КР, спикеру ЖК Нурлану Шакиеву и всему депутатскому корпусу.

"Мы выражаем свою глубокую озабоченность с теми процессами, которые происходят в парламенте Кыргызстана! Мир сегодня находится в глубоких политико-правовых, международных, социально-экономических преобразованиях! Идет СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИИ ПО борьбе с бандерофашизмом всего коллективного Запада на территории Украины! К сожалению, западный фашизм вновь поднял голову и делает в мире все, что им заблагорассудится!

А что происходит в парламенте Кыргызстана? Уже весь мир гудит о наших делах с требованиями: "НЕ ДОПУСТИТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИСТСКИХ ПОСОБНИКОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ!" Ибо дурной пример заразителен, все может пойти цепочкой по всем Центральноазиатским республикам! Кстати, первоначально инициаторами и разработчиками законопроекта выступили Фонд-Сорос-Кыргызстан и "Открытое правительство", которое финансировалось американским USAID в республике! Так, кто вновь толкает этот антинародный законопроект, где хотят реабилитировать гитлеровских нацистов из Туркестанской Лиги СС! В том числе реабилитировать осужденных за контрреволюционную деятельность, за участие в антисоветских бандитских отрядах, в убийствах советских, партийных и комсомольских деятелей! Что у нас вновь пришли к власти крайне антисоветская, криминальная проамериканская буржуазия?! В действительности Президент как бы ведет пронародную политику, бывшие советские и партийные работники награждаются высокими государственными наградами, отмечаются юбилейные даты видных представителей КПСС и Советского государства! И кто-то параллельно ведет такую провокационную деятельность! Это, видимо, не случайно! Неужели Жогорку Кенеш хочет создать в республике профашистскую атмосферу подобной Украине? Проводить политику десоветизации и декоммунизации как на Украине? А у народа спросил господин Н. Шакиев, Ж Акаев, Самыйкожо и другие СОРОСЯТА желают ли они этого? Точно могу сказать, что Вам никто не позволит этого! Народ у нас просоветский, просоциалистический, пророссийский! Господа депутаты - с прозападным уклоном! Вы что хотите в помощь Украине и НАТО открыть у нас в Кыргызстане второй фронт?! К чему эти провокации? Хотите сказать, что деньги Сороса не пахнут!?

Нурлан Турдубекович! Вы своим или неосторожным, или сознательно провокационными действиями стали ставить Кыргызстан в очень неудобное положение! Руководство приняло решение быть нейтральными к событиям на Украине! Там же процветает русофобия, антисоветизм и антикоммунизм, бандерофашизм! Вы их поддерживаете? В противном случае как понимать Ваши самые первые заявления, что надо закрыть все российские каналы телевидения!? Потом на Народном Курултае Вы громогласно заявили, что надо убрать все русские названия районов города Бишкека и переименовать на кыргызские имена! Чем не нравится Первомайский - День солидарности трудящихся всего мира? А Вам нужна солидарность буржуазии или предателей? Чем не нравится имя Ленинский район? Чем не угодил Вам В.И. Ленин? Что за золото выкупил кыргызов с Китая и вернул на Родину? Чем не нравится Октябрьский район? Потому что Великая Октябрьская Социалистическая Революция дала нам государственность и все социальные, экономические, политические права? Бесплатную медицину, бесплатное образование, бесплатное жилье, заводы, фабрики!", - говорится в тексте обращения.

Спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву активисты и вовсе предложили подать в отставку и не позорить Кыргызстан перед мировой общественностью.

"Принятие закона о реабилитации нацистских пособников в парламенте просто недопустимо! Позор всем тем депутатам, кто наплевал на наших отцов, матерей, кто строил наш Советский Социалистический Кыргызстан и побеждал гитлеровский фашизм в Великой Отечественной войне1941- 1945 годов! У нас 76 Героев Советского Союза! И нынешний коллективный фашизм Запада будет побежден Российской Красной Армией и Военно-Морским флотом! Не сомневайтесь! Украина для России не проблема! Она сейчас преобразует весь мир! По-старому уже не будет! Это уже абсолютная истина! Предстоят тяжелые дни войны, борьбы за интересы людей труда всей цивилизации! Будет мир без диктата США и НАТО! Мир без доллара и глубинного государства! Мир без супербогатых и супербедных! И это будет обязательно в ближайшие годы! Очнитесь от иллюзий! Ваши антинародные идейки и законы потерпят крах, а Вы сами будете отвечать перед НАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ!

Вот так, уважаемые депутаты! Приведите в чувство этих пронацистских депутатов, лучше всего изберите нового Торага Жогорку Кенеша более патриотичного, не проамериканского и пронацистского!", - заявили они.