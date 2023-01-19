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В Ошской и Чуйской областях запустится "Автобус солидарности"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство юстиции КР возобновляет работу "Автобуса солидарности" по предоставлению бесплатной консультационно - правовой помощи населению. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил ОФ "Образование для развития сообществ".

По его данным, сегодня в Полномочном представительстве президента в Ошской области пройдет областной семинар по обсуждению и планированию деятельности "Автобуса Солидарности" на 2023 год по Ошской области.

Цель данного мероприятия – обсуждение результатов практического опыта кампании "Автобус Солидарности" за 2021 год для модификации процесса организации и реализации кампании "Автобус Солидарности" в 2023 году.

В мероприятии примут участие представители Полномочного представительства президента КР в Ошской области, представители районных государственных администраций Узгенского и Кара- Суйского районов, представители Министерства юстиции, Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, ПРООН, органов местного самоуправления, руководителей средних общеобразовательных школ и организаций гражданского общества Кара-Суйского и Узгенского районов.

Мобильные группы, сформированные из числа адвокатов и специалистов территориальных государственных органов, социальных работников, специалистов отделов по правам семьи и детей, начнут выезды в целевые населенные пункты Ошской области с конца февраля 2023 года, для оказания бесплатных правовых консультаций населению по вопросам гражданского, семейного, трудового, земельного права, государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, регистрации населения и актов гражданского состояния и пр.

Как сообщают организаторы Автобус солидарности также будет курсировать по Чуйской области.

Мероприятие организовано ОФ "Образование для развития сообществ" при финансовой и технической поддержке ПРООН в рамках Совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света", направленной на искоренение всех форм насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек.


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URL: https://www.vb.kg/426388
Теги:
Ошская область, Чуйская область, Кыргызстан, автобусы
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