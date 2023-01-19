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Ильхам Алиев поздравил президента КР с 30-летием установления дипотношений

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиeв поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"От имени азербайджанского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас и ваш братский народ со знаменательной датой - 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, и передаю самые наилучшие пожелания.

Связывающие наши страны глубокие исторические, культурные и духовные корни являются важными составляющими в придании особого значения отношениям дружбы и сотрудничества с братским Кыргызстаном.

Построенные тридцать лет назад на этом прочном фундаменте, и в особенности в последние годы, развиваясь по восходящей, достигшие уровня стратегического партнерства межгосударственные отношения вызывают чувство глубокого удовлетворения.

Взаимные визиты, регулярные контакты и подписанный солидный пакет документов свидетельствуют о высокой динамике развития нашего сотрудничества.

В частности, визиты, которые мы совершили в наши братские страны в прошлом году, сыграли важную роль в поднятии двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Весьма отрадно, что обсуждения, проведенные с Вами как в Баку, так и в Бишкеке, в том числе достигнутые договоренности и подписанный ряд важных документов придали необходимый импульс как развитию азербайджано-кыргызского партнерства во всех областях, так и его обогащению новым содержанием.

Верю, что на данном этапе, эффективно используя сложившиеся благоприятные условия для расширения масштабов взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся еще большего укрепления наших отношений, а также дальнейшего углубления эффективного взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате", - говорится в поздравительном послании президента Азербайджана.

Ильхам Алиев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в работе, а братскому кыргызскому народу - благополучия и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/426396
Теги:
Азербайджан, президент, Кыргызстан, дипломатия
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