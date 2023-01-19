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Посол КР и глава парламента Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

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- Нина Ничипорова
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Состоялась встреча посла Кыргызстана в Беларуси Эрмека Ибраимова с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко.

Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи Ибраимов поздравил Андрейченко с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Беларусью и передал поздравительное послание спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева по случаю юбилейной даты.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества как в рамках двустороннего взаимодействия, так и в рамках международных парламентских организаций на Евразийском пространстве.

Председатель нижней палаты парламента Беларуси сообщил, что в Беларуси придают большое значение развитию кыргызско-белорусских отношений. Он отметил, что необходимо наращивать сотрудничество и в первую очередь в торгово-экономическом плане. Тем более, что на сегодняшний день наметилась тенденция на увеличение товарооборота, который по итогам прошлого года вырос в полтора раза.

На встрече обсуждались вопросы об официальном визите Шакиева в Беларусь в 2023 году и о подписании Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Жогорку Кенешем и Национальным собранием Беларуси.


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URL: https://www.vb.kg/426397
Теги:
Беларусь, визит, соглашение, спикер, сотрудничество, Кыргызстан, дипломатия, товары, посол
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